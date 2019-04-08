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Meteoroloji'den bölge bölge uyarı... Şemsiyesizçıkmayın!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz ve batı Karadeniz bölgeleri sağanak yağışın etkisi altında. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, Akdeniz Bölgesi'nde rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor

08 Nisan 2019 Pazartesi 06:37
Meteoroloji'den bölge bölge uyarı... Şemsiyesizçıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Yozgat, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun ve Sinop çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege ile Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu, güney kesimler ile zamanla iç ve batı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Güney Ege ile Antalya kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sis ve puslu

ELAZIĞ 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 06:37
  1. Osmaniye
  2. Şırnak
  3. Yozgat
  4. Sivas
  5. Sinop
  6. Samsun
  7. Malatya
  8. Hatay
  9. Elazığ
  10. Bingöl
  11. Antalya
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