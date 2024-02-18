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Gündem Meteoroloji'den birçok şehre uyarı! Kar ve sağanak etkili olacak! Yağışlar ne zaman sona erecek?
Gündem

Meteoroloji'den birçok şehre uyarı! Kar ve sağanak etkili olacak! Yağışlar ne zaman sona erecek?

Yeniakit Publisher
2024-02-18 10:02:00 - 2024-02-18 10:13:30
Meteoroloji'den birçok şehre uyarı! Kar ve sağanak etkili olacak! Yağışlar ne zaman sona erecek?

Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre Karadeniz, İç Anadolu, Antalya, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların salı gününden itibaren ülkeyi terk etmesi bekleniyor. İşte 18 Şubat il il güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji 18 Şubat 2024 Pazar gününe ilişkin hava durumunu yayımladı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için çığ uyarısı yapılırken bazı iller için ise sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği açıklandı. İşte yurt genelinde hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Akdeniz kıyıları, İç Anadolu (Eskişehir haric), Doğu Anadolu'nun doğusu Güney Doğu Anadolu güney ve doğusu ile Antalya'nın doğusu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

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