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Meteoroloji'den bir uyarı daha! Hava kahverengine bürünecek

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Güneydoğu'daki 6 il için toz taşınımı uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre de, Suriye üzerinden bugün gelen toz taşınımının, yurdun bazı bölgelerinde perşembe ve cuma günü de sürmesi ve hafta sonunda yağışlı sistemin gelişiyle etkisini kaybetmesi bekleniyor.

17 Ekim 2018 Çarşamba 23:24
Meteoroloji'den bir uyarı daha! Hava kahverengine bürünecek

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Suriye üzerinden gelen toz taşınımının Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Batman'da cumartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

Açıklamada, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış olan yerlerde yağmurun çamur şeklinde olması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. 

Sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre de, bugün Suriye üzerinden gelen ve özellikle Doğu Akdeniz ile İç Anadolu başta olmak üzere, güney ve iç bölgelerde etkili olan toz taşınımının, yarın da Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Yağış geliyor

Toz taşınımının, cuma günü Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olduktan sonra, hafta sonunda yağışlı sistemin gelişiyle etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşların toz taşınımının sebep olabileceği görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı, dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuluyor.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 23:24
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Şanlıurfa
  4. Siirt
  5. Mardin
  6. Diyarbakır
  7. meteroroloji
  8. yağmur
  9. güneydoğu

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