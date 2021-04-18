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Yaşam Meteoroloji'den bir çok ile kritik uyarı! Çöl tozu geliyor
Yaşam

Meteoroloji'den bir çok ile kritik uyarı! Çöl tozu geliyor

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış, lodosla birlikte çöl tozu bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 11:03:00 -
Meteoroloji'den bir çok ile kritik uyarı! Çöl tozu geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Trakya kesimi, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının; güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa),Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa),Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Toz taşınımı uyarısı

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası sağanak yağışlı

ANKARA °C, 23°C

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İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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