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Gündem Meteoroloji'den beklenmedik 'sıcak hava' uyarısı!
Gündem

Meteoroloji'den beklenmedik 'sıcak hava' uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-09-18 17:30:00 -
Meteoroloji'den beklenmedik 'sıcak hava' uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, bir haftalık hava durumuna ilişkin beklentilerini açıkladı.

Bugün ve yarın Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgarın etkili olacağını belirten Acar, Türkiye genelinde bir hafta boyunca yağış beklenmediğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının Perşembe gününe kadar mevsim normallerinde, Perşembe gününden sonra ise mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olacağını ifade eden Murat Acar, sonbahar mevsiminin kalıcı olarak geldiğini vurguladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise hava sıcaklıklarının yine 40 dereceye yaklaşacağını aktaran Acar, şöyle konuştu:

Sıcaklıklar 38-40 derecelere yakın. Özellikle Suriye ve Irak sınırındaki ilçelerimizde 36 ila 40 derece arasında sıcaklıklar ölçülebilir ki bunlar da normaldir.
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