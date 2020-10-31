Meteorolojiden Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Batı Karadeniz'de yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen sağanağın, kıyı kesimlerde (Zonguldak ve Bartın il geneli ile Düzce'nin Akçakoca ve Kastamonu'nun Cide ilçeleri) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.