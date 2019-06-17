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Meteoroloji'den arka arkaya açıklamalar! O bölgeler için de yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:40
Meteoroloji'den arka arkaya açıklamalar! O bölgeler için de yağış uyarısı yapıldı

İç Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'da, akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İç Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya, Burdur, Isparta) ve Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar yerel şekilde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlar olumsuzluklara karşı uyarıldı

Vatandaşların, kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:40
  1. Uşak
  2. Muğla
  3. Kütahya
  4. İzmir
  5. Isparta
  6. Denizli
  7. Burdur
  8. Aydın
  9. Antalya
  10. Afyon
  11. İç Ege
  12. Batı Akdeniz
  13. Doğu Akdeniz
  14. İç Anadolu
  15. kuvvetli sağanak
  16. gök gürültülü sağanak
  17. kuvvetli yağışlar
  18. yerel dolu

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