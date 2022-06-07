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Gündem Meteoroloji'den 7 şehre yağmur uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den 7 şehre yağmur uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 01:09:00 -
Meteoroloji'den 7 şehre yağmur uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre 7 Haziran 2022 Salı günü Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için vatandaşların dikkatli olması istendi.

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