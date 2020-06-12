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Yerel

Meteorolojiden 7 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 10.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:39:57 -
Meteorolojiden 7 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 7 il için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.


Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre 12 Haziran 2020 öğle saatlerinden itibaren Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya il geneli ile Sinop, Ordu ve Samsun’un iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel dolu yağışıyla birlikte kuvvetli olması beklendiğinden meydan gelebilecek ani sel, su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yıldırım riskine karşı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.


Uyarının geçerliliğini bugün öğle 13.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında koruduğu belirtildi.

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