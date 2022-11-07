  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz! Rekor sürede tamamlandı! Sadece 1 dakikaya inecek!

CHP'nin kafası bel altı çalışıyor! Dün prezervatif, bugün kadın pedi! Togg'u eleştirenler İmamoğlu'na övgü düzdü

Gördün mü dünyanın kaç bucak olduğunu? TikTokçu anneye büyük şok

Avrupa ülkesinden vatandaşlarına acil çağrı: Hemen Türkiye'ye gidin

Japonya, İngiltere ile askeri anlaşma imzalayacak! İki ülke arası 'Karşılık Erişim Anlaşması'

Asgari ücret için beklenmedik tahmin! İşte bu rakam hiç beklenmiyordu

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili büyük skandal! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Yunan isimden ders niteliğinde Türkiye çağrısı

7 Kasım 1794: Vak’anüvis Sâdullah Enverî'nin vefatı

07.11.2022 Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısı
Gündem

Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısı

Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Diyarbakır'ın batısı ve Malatya'nın doğusunda saat 23.00'e kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 12:30:00 -
Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra saat 23.00'e kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Malatya'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23