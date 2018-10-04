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Meteoroloji'den 6 il için önemli uyarı

Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Gümüşhane ve Ardahan'da sağanak yağmur bekleniyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 09:32
Meteoroloji'den 6 il için önemli uyarı

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Gümüşhane ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerinde 3 ila 6 derece azalacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, batı kesimlerde yer yer orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı, yer yer puslu 23 
İzmir: Az bulutlu 27 
Adana: Az bulutlu ve açık 32 
Antalya: Az bulutlu ve açık 31 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 23 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde kuvvetli, akşam saatlerinden sonra doğu kesimlerde çok kuvvetli olması bekleniyor) 23 
Erzurum: Parçalı bulutlu 24 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 09:32
  1. Düzce
  2. Yalova
  3. Ardahan
  4. Trabzon
  5. Samsun
  6. Sakarya
  7. Rize
  8. Ordu
  9. Kocaeli
  10. İzmir
  11. İstanbul
  12. Gümüşhane
  13. Giresun
  14. Erzurum
  15. Diyarbakır
  16. Bolu
  17. Artvin
  18. Antalya
  19. Ankara
  20. Adana
  21. Meteoroloji
  22. GÜNCEL Haberleri

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