Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Suriye üzerinden gelen toz taşınımının Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Batman'da cumartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

Açıklamada, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış olan yerlerde yağmurun çamur şeklinde olması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.