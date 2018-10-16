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Meteorolojiden 5 kent için toz taşınımı uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

16 Ekim 2018 Salı 10:06
Meteorolojiden 5 kent için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın parçalı bulutlu, Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey, Elazığ'ın batı kesiminde ise bu akşam ve yarın sabah saatlerinin hafif sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bölge genelinde toz taşınımı dolayısıyla yaşanabilecek hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:06
  1. Tunceli
  2. Elazığ
  3. Bingöl
  4. Adıyaman
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  7. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü
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