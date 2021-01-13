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Gündem Meteoroloji'den 5 ilimize flaş uyarı!
Gündem

Meteoroloji'den 5 ilimize flaş uyarı!

Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir ile Nevşehir'de kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 16:32:00 - 2021-01-13 16:34:08
Meteoroloji'den 5 ilimize flaş uyarı!

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağışların kuvvetli yağmurla başlayıp zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinde ise yağışın kuvvetli yağmur ile başlayıp zamanla karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca illerde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın görülmesi de bekleniyor.

Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ile fırtınanın yüksek kesimlerde hızının saatte 100 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara ve sel, su baskını gibi olaylara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

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