Meteorolojiden 5 ile don uyarısı geldi
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklama ile Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta bu geceden itibaren zirai don beklendiği duyuruldu.20 Nisan 2018 Cuma 16:06
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren pazar sabahına kadar Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ın batı ilçelerinde hafif, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ın doğu kesimlerinde hafif ile yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, zirai faaliyetlerde bulunanlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
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