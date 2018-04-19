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Meteorolojiden 5 il için sağanak yağmur uyarısı

Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

19 Nisan 2018 Perşembe 17:13
Meteorolojiden 5 il için sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada yurdun halen yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden sıcak havanın etkisi altında olduğu ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ile 9 derece üzerinden seyrettiği belirtildi. Bugün akşam saatlerinden ve yarın öğleden sonra yurdun büyük bir bölümünün Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına gireceğini ifade edilen açıklamada, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği uyarısında bulunuldu.

Mevsim normallerinin 5 ile 9 derece üzerinden seyreden hava sıcaklıklarının 6 ile 12 derece azalacağı belirtilerek vatandaşların ziraai don olayına karşı dikkatli olması gerektiği ifade edildi
 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 17:13
  1. Yozgat
  2. Sivas
  3. Nevşehir
  4. Kırşehir
  5. Kayseri
  6. Meteoroloji
  7. GÜNCEL Haberleri

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