Meteorolojiden 5 il için flaş sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu hafta cuma gününden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale illerinde sıcaklıkların 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceğini bildirerek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 5 il için yüksek sıcaklık uyarısı geldi. Bu hafta cuma gününden itibaren etkili olacak havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar etkili olacağı bildirildi.

İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale illerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde sıcaklıkların seyredeceği, ve uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini aşabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Müdürlük, sıcak hava nedeniyle kronik rahatsızlıkları bulunanları, çocukları ve yaşlıları uyararak güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları gerektiğini aktardı.