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Meteorolojiden 5 il için bayramda serin hava uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:42:44 -
Meteorolojiden 5 il için bayramda serin hava uyarısı

KAYSERİ (AA) - Ramazan Bayramı'nda Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta hava sıcaklıklarının düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, etkili olan sıcak hava dalgasının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta 10-15 derece azalacağı öngörülüyor.

22 Mayıs Cuma günü Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ile yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Hafta sonu ve Ramazan Bayramı boyunca da yağışların Kayseri ve Sivas geneli ile Yozgat'ın doğu kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.


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