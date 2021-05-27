Meteorolojiden 44 ile yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava raporuna göre Kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Cumartesi günü yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Yağmur uyarısı

5 günlük raporda cumartesi gününe işaret edildi. Cumartesi günü yağışlar yurdun büyük bölümüne yayılacak. Ancak, cuma günü yağışlar yurda giriş yapıyor. Yağışların görüleceği 44 il ise şöyle:Kırklareli, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Bilecik, Afyonkarahisar, Eskişehir, Sakarya, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya, Sinop, Samsun, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan.

Sıcaklıklar düşecek

Yağışlara bağlı olarak hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 22, en düşük hava sıcaklığı ise 16 derece olarak öngörülüyor. Ankara ise en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık ise 15 derece.

Pazar günü son

Pazar günü yağışlar yurdu terk ediyor. Güneş yüzünü tekrar gösteriyor. Yağışların durması ile beraber hava sıcaklarının mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.