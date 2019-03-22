Meteorolojiden 4 il için zirai don uyarısı Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl için zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl için zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada;" Yapmış olduğumuz son tahminlere göre, 23 Mart Cumartesi gecesinden 26 Mart Salı günü sabah saatlerine kadar Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde hafif ve orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Çiçeklenme dönemindeki meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile seracılıkla uğraşan çiftçilerimizin zirai don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önerilmektedir"denildi.

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