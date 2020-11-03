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Aktüel Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:56:27 -
Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de, yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın bölge genelinde beklenen sağanağın, Niğde geneli, Karaman'ın Ayrancı, Konya'nın Ereğli ve Halkapınar, Aksaray'ın Güzelyurt ve Gülağaç ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması tahmin ediliyor.

Açıklamada, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

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