Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.13 Haziran 2019 Perşembe 15:34
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 22.00'ye kadar Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Yozgat'ta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Beklenen kuvvetli yağış sonucu görülebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu riskine karşı hazırlıklı olunması uyarısı yapıldı.
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