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Meteoroloji'den 3 il için kritik uyarı!

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre Erzurum, Kars ve Ardahan'da bugün kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıya göre bu iller taşkın riskine karşı önlem almalı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:30
Meteoroloji'den 3 il için kritik uyarı!

Ağustos ayının başlarından itibaren yurdun büyük bir kısmı sıcak havanın etkisinde. Fakat Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlar devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli  olacağı tahmin ediliyor.

ANİ SU BASKINLARINA VE TAŞKINLARA DİKKAT

Bu 3 il için uyarı yayınlayan Meteoroloji taşkınlara da dikkat çekti. Lokal kuvvetli yağışlar nedeniyle Kars, Ardahan ve Erzurum'da  köprü, menfez vb. yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında meydana gelebilecek taşkınlara karşı orada yaşayan vatandaşlara karşı uyarı yayınlandı.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. En düşük 24 derece hissedilecek olan İstanbul'da yarın ise hava güneşli olacak.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:30
  1. Ardahan
  2. Kars
  3. İstanbul
  4. Erzurum
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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