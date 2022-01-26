Meteoroloji'den 24 il için turuncu, 9 il için ise sarı kodlu uyarı

Kar yağışları, başta İstanbul olmak üzere tüm yurdu etkisi altına alırken Meteoroji Genel Müdürlüğü'nden 33 ilimize uyarıda bulunuldu.

24 il için turuncu, 9 il için sarı kodlu uyarı

Buna göre İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adana, Mersin, Antalya için turuncu kodlu uyarı verildi.

Öte yandan Hatay, Osmaniye, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri, Sivas için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşlardan başta buzlanma olmak üzere don, çığ ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.