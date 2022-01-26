Meteoroloji'den 24 il için turuncu, 9 il için ise sarı kodlu uyarı
İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde etkisini hissettiren kar yağışları devam ederken Meteoroloji'den 24'ü turuncu, 9'u sarı kodlu olmak üzere 33 ilimiz için uyarıda bulunuldu. Vatandaşlardan buzlanma, don, çığ ve tipi gibi olumsuzlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
Kar yağışları, başta İstanbul olmak üzere tüm yurdu etkisi altına alırken Meteoroji Genel Müdürlüğü'nden 33 ilimize uyarıda bulunuldu.
24 il için turuncu, 9 il için sarı kodlu uyarı
Buna göre İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adana, Mersin, Antalya için turuncu kodlu uyarı verildi.
Öte yandan Hatay, Osmaniye, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri, Sivas için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşlardan başta buzlanma olmak üzere don, çığ ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.