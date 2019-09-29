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Meteoroloji'den 22 ile 'kuvvetli yağış' uyarısı!

Türkiye'nin kuzey ve doğu bölgelerindeki 22 il için yağış uyarısı yapıldı. Yağışlar bazı illerde şiddetli olabilir.

29 Eylül 2019 Pazar 01:30
Meteoroloji'den 22 ile 'kuvvetli yağış' uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sakarya, Karabük ve Tokat çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli yağış bekleniyor

Yağışların, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da fırtına bekleniyor

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Parçalı bulutlu 25

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Adana: Az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Ankara: Parçalı bulutlu 24

Konya: Az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı 18

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

 

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 01:30
  1. Karabük
  2. Van
  3. Trabzon
  4. Tokat
  5. Sinop
  6. Samsun
  7. Sakarya
  8. Rize
  9. Konya
  10. Kastamonu
  11. İzmir
  12. İstanbul
  13. Giresun
  14. Erzurum
  15. Diyarbakır
  16. Artvin
  17. Antalya
  18. Ankara
  19. Adana
  20. Karadeniz Bölgesi
  21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  22. sağanak
  23. sağanak yağış uyarısı

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