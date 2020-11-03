Meteoroloji'den 18 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 18 il için şiddetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin verilerine göre, İstanbul genelinde yağışlar 4 gün boyunca etkili olacak.

Türkiye sonbahar yağmurlarına tutulacak. Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden şiddetli yağışlar geliyor. Hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı hava ülkemizi etkileyecek. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesinin kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de, perşembe günü Trakya ve Batı Akdeniz çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış dalgası ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, batı bölgelerimizden başlayarak azalacak. Meteorolojinin sitesinden bir çok il için de alarm geçildi. Sel baskınlarına sebep olabilecek kuvvetli yağış için uyarılan iller şunlar:

Kayseri, Sivas, Niğde, Yozgat , Nevşehir, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır , Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Samsun, Tokat, Adana il geneli ve Kahramanmaraş.

Deprem bölgesi İzmir'de hava nasıl?

Meteoroloji depremin yaralarını sarmaya çalışan İzmir'in hava durumunu da açıkladı. Önümüzdeki 5 gün boyunca İzmir'de yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı gündüz 21 derece civarında geceleri olacak. Geceleri ise en düşük sıcaklık 10-12 derece civarında yaşanacak. Parçalı bulutlu bir havanın olacağı İzmir'de sadece hafif orta kuvvette bir rüzgar etkili olacak.

İstanbul'da 4 gün yağış var

Meteoroloji verilerine göre yağışlar İstanbul genelini de etkileyecek. 4 gün sürecek yağışlarla birlikte hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düşecek. Yağışların sel baskınlarına sebep olacak kadar kuvvetli olması beklenmiyor. Pazar gününe kadar kesintisiz yağmur etkili olacak.