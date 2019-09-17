Meteoroloji'den 13 il için yağış uyarısı
Meteoroloji'den alınan hava tahmin raporlarına göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İç Anadolu Bölgesi'nin doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik yaşanmayacak.17 Eylül 2019 Salı 08:42
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sivas, Ordu, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile Samsun ve Tokat'ın doğu, Kahramanmaraş ve Malatya'nın kuzey, Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteorolojinin sıcaklık ve yağış haritasında 13 kentte sağanak yağış olduğu görülüyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İllere göre hava durumu
İSTANBUL 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 23°C, 31°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu
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