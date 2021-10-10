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Gündem Meteoroloji'den 10 il için yağış uyarısı!
Gündem

Meteoroloji'den 10 il için yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılara göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 08:15:00 -
Meteoroloji'den 10 il için yağış uyarısı!

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelerimizde hava

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C
Çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C
Çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

AYDIN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN °C, 29°C
Az bulutlu

KONYA °C, 26°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu, zamanla Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu

VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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