Meteoroloji ve Valilik uyardı! İstanbul dahil birçok ili etkileyecek: 'Hamleli fırtınaya' dikkat

Son günlerde Türkiye genelinde yağış ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul Valiliği, bugün akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında kentte 'kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına'ya karşı uyardı.

Meteoroloji uyarıları sonrasında Marmara Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'nin Batı bölgesi daha sıcak bir güne uyandı. Doğu bölgesinde ise yağmur ve kar yağışı yer yer kendini gösterecek. Muş, Erzurum, Erzincan, Kars gibi şehirlerde kar yağışı beklenirken Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da sağanak yağış bekleniyor.

Yeni rapora göre İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı verildi. Bölgede aralıklı yağışın yanısıra kuvvetli lodos bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu bölgelerde artmaya devam etmesi, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

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UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA UYARISI: İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında etkili olacak fırtınaya 'dikkatli ve tedbirli olun' uyarısı yapıldı.

Valilik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre, İstanbul'da rüzgarın, yarın akşam saatleri ile cuma günü sabah saatleri arasında kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, meteorolojinin 'Bölgemizde kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat' başlıklı uyarı metnine de yer verildi. Ankara ise yağışsız bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 9 dereceye çıkarken gün boyu Başkent'e bulutlu bir hava hakim olacak.

İzmir yarın mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklara giriş yapıyor. 10 ile 18 derece arasında değişen sıcaklıklara bulutlu bir hava eşlik edecek.