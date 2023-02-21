Mersin yaprağının şaşırtan faydaları! Talep arttı: Bu çayı içen hasta olmuyor! Kürü tarifi tahmini 10 dakikada hazır

Mersin bitkisi (mersin yaprağı) aynı zamanda murt ağacı olarak da bilinmektedir. Bitki, mersingiller familyasına aittir. Maki grubundan olan bitki, çalı forma sahiptir. Bitkinin boyu ise 2 ile 3 metreye kadar yükselebilmektedir. Mersin bitkisi, Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde ve daha çok kıyı kesimlerde yetişir. Mersin bitkisinin meyveleri de Mersin olarak adlandırılmaktadır. Beyaz ve mor renkte olan meyveler eylül ayında olgunlaşmaktadır. Sulak arazileri seven bitkinin kökleri hem toprağın en derinine iner hem de toprak üzerinde yayılır. Bu nedenle erozyon riskinin fazla olduğu bölgelerde bu bitki ile güçlendirme yapılmaktadır. Mersin bitkisinin meyveleri taze olarak ve kurutularak tüketilmektedir. Aynı zamanda mersin yaprağının faydaları da oldukça önemlidir. İnsan sağlığına birçok faydası bulunan Mersin bitkisinin yaprağına aktarlardan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Sağlıklı bir vücut için birçok şeye dikkat etmeniz gerekir. Bitkiler, bu kapsamda oldukça etkilidir. Doğru bitkiyi doğru zamanda doğru kullandığınız sürece faydasını görmüş olursunuz. Mersin bitkisinin yaprağı da tıpkı bunun gibi doğru kullanıldığı sürece oldukça faydalıdır. Günümüzde birçok çalışma bu bitkinin yaprağı için gerçekleştiriliyor. Mersin bitkisi yapraklarını dökmemektedir. Bitkinin yaprakları oval şeklinde, kısa sağlı ve yeşil renktedir.

Üzerinde salgı bezlerinin bulunduğu mersin yaprağı, deriyi andıran bir yapıya sahiptir. Yaprağın üzerinde salgı bezleri bulunur ve yaprak oldukça hoş bir koku yayar. Mersin yaprağının faydaları herkes tarafından bilinmemektedir. Sağlık için etkili olan yapraklar aynı zamanda mutfakta da kullanılmaktadır. Yıllardır insanlar tarafından kullanılan yapraklarla pek çok soruna çözüm bulunmuştur.

Mersin Yaprağının Faydaları Nelerdir?

Bitkinin meyveleri, çiçeği gibi yaprakları da kullanılmaktadır. Mersin yaprağının başlıca faydaları şu şekildedir;

İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisi

Bronşit tedavisi

Akciğer iltihaplarının tedavisi

Egzama, mantar gibi deri rahatsızlıklarının tedavisi

İshal tedavisi

İştahsızlık yaşayanlarda iştah açma

Göz sağlığını koruma

Nezle ve grip tedavisi

Mide ağrılarının tedavisi

Yukarıda maddeler halinde verilen alanlarda bitkinin yaprağı kullanılmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonu yaşayan bireylerde düzenli kullanılan mersin çayı, enfeksiyonun düştüğünü ve bireyin iyileştiğini göstermektedir. Bitkinin yaprağı uygulama alanına göre farklı şekillerde kullanılmaktadır. Genellikle çay halinde tüketilen bitki yaprağı ile bronşit hastaları da rahatlamaktadır. Bronşit hastalarının bronşları iltihaplanır ve birey nefes almakta zorluk çeker.

İleri düzeyde hastalarda ise bu süreç daha ağır geçmektedir. Çay halinde tüketilen bitki yaprağı ile bronşlardaki iltihabın giderildiği görülmüştür. Düzenli kullanım sonrasında bronşlar rahatlayacak, bronşit hastaları da artık daha iyi nefes alabilecektir. Bitkinin yaprağı aynı zamanda akciğer iltihaplarında da kullanılmaktadır. Bazı deri rahatsızlıklarının tedavisinde uygulanan mersin yaprağı iyileştirici etki göstermiştir. Bunun için yaprağın demlenmesi ve suyun deri üzerine uygulanması gerekmektedir. Aynı şekilde yaprağın iştah açıcı özelliği bulunmaktadır. Yemeklerden önce tüketilen çay sayesinde iştahsızlık yaşayanlarda bu sorun ortadan kalkmış olacaktır. Mersin bitkisinin yaprağında yoğun miktarda A vitamini bulunmaktadır.

A vitamini sayesinde göz sağlığınız korunmuş olur. Bitkinin yaprağı özellikle kış aylarında tüketilmektedir. Çünkü bağışıklık sistemini koruyan bitki yaprağı aynı zamanda nezle ve gribe karşı da koruma görevindedir. Mide bulantısı ve mide ağrılarında da mersin çayı kullanılmaktadır. Eğer tansiyon probleminiz varsa kontrolsüz bir şekilde bitkinin yaprağını kullanmamanız gerekir. Çünkü bitki yaprağının çayı tansiyonu düşürmektedir. Aynı zamanda uykusuzluk probleminiz varsa çayı tüketmemeniz gerekir. Aksi takdirde daha fazla uyku problemi yaşayabilirsiniz. Şeker hastalarının mersin çayını tüketmemesi tavsiye edilmektedir. Çünkü tüketilen çay, kan şekerini düşürecektir.

Mersin Yaprağı Nasıl Kullanılır?

Mersin yaprağını kullanmak oldukça basittir. İhtiyaç duyduğunuz anda bitkinin yaprağını demleyebilir ve çay şeklinde tüketebilirsiniz. Mersin bitkisinin yaprağına ulaşmak zor değildir. Eğer yaprakları kendiniz toplayamıyorsanız o halde aktardan bitki yaprağı alabilirsiniz. Eğer bitkinin yapraklarını kendiniz toplayabiliyorsanız güneş ışığından uzak ve temiz havada yaprakları kurutmak gerekecektir. Yaprakları tazeyken de kullanabilirsiniz. Fakat yaprağı uzun süre muhafaza etmek istiyorsanız kurutmak ve o şekilde saklamak daha doğru olacaktır. Aktardan alacağınız yapraklar kuru olacaktır. Bitkinin yaprağındaki hoş koku, su buharı sistemi ile elde edilir ve farklı alanlarda kullanılır.

Antiseptik özelliğe sahip olan bitki yaprağı kaynatılarak damıtma tekniği ile elde edilen su, piyasada satışa sunulmaktadır. Bitkinin yaprağı hoş kokusu ve tadı ile et yemeklerinde kullanılmaktadır. Mersin yaprağı çayı için kurumuş yapraklardan bir tutam kullanmanız yeterli olacaktır.

Mersin yaprağı kürü

1 bardak suya 1 – 2 yaprak kullanarak çayınızı demleyebilirsiniz.

10 dakika kadar demlenen çaydan günde en fazla 2 fincan içmenizde fayda var.

Eğer her gün düzenli olarak çay içiyorsanız 2 hafta sonunda 1 hafta çaya ara vermelisiniz. Böylelikle vücudunuz dinlenecektir.

Mersin yaprağı aynı zamanda mayıs ve haziran aylarında toplanmaya başlanarak temiz ve güneş görmeyen bir yerde kurutulur.

Mersin Yaprağının Zararları Nelerdir?

Her bitkide olduğu gibi Mersin çayının da bilinçli bir şekilde tüketilmesi gerekir. Mersin çayının oluşabilecek bazı zararları bulunmaktadır. Bu zararlar ciddi yan etkiler değildir. Sadece birtakım rahatsızlıkları olan bireylerin çayı kontrollü ve bilinçli tüketmesi gerekmektedir. Peki, Mersin çayını kimler içmemeli?

Hamile ve emziren anneler

Tansiyon hastaları

Şeker hastaları

Uykusuzluk yaşayanlar

Hamile ve emziren annelerin bitki çayını tüketmemelidir. Eğer tüketmek istiyorsa doktora danışarak hareket etmelidir. Yapraklarından yapılan çay, tansiyonu ve şekeri düşüreceği için 45 – 50 yaş üzeri bireylerin çayı kontrollü tüketmesi gerekir. Eğer çay fazla tüketilirse sindirim ve mide problemleri ortaya çıkar. Uykusuzluk problemi yaşayan bireylerin günde en fazla bir fincan çay tüketmesi önerilmektedir. Uykusuzluk yaşayan bireyler her gün olmamakla birlikte haftada bir veya iki fincan çay içebilir. Mersin bitkisinin yaprağı genellikle çay olarak tüketilmekte ve bitki çayı kontrollü olarak kullanılmalıdır.