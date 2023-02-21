  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sömürgeci medyaya büyük tepki! Depremzedeler Fox TV muhabirini kovdu

İşte depremi haber veren belirtiler!

Altın ve dolar tahminlerinde hiç yanılmayan Mert Başaran 'telefonlar alıyorum' diyerek uyardı: Yapmayın!

Hem evlatlığı hem de karısı! Refik Erduran’a bak, Diyanet’in haklılığını gör

Uzman isim depremin gerçek şiddetini güncelledi! Deprem sırasındaki gürültünün sebebi bakın neymiş

2023'te dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu

Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan açıklama: Herkes Mart ayının o gününe dikkat etsin, bir şeyler olabilir

Rusya o ülkelere petrol kararını duyurmuştu! Rus ekonomisi altüst oldu: Enerji, bankacılık için dönüşüm süreci böyle...

12 kişiye mezar olmuştu: Kaçmayı denedi ama olmadı! Mühendisi bakın kim çıktı!

Bloomberg'den dolar için beklenmedik tahmin: Henüz sonlanmadı
Spor Beşiktaş'tan bomba transferde Fabio Borini hamlesi! Beklenmedik çılgın takas planı ortaya çıktı: Yeni gelişme
Spor

Beşiktaş'tan bomba transferde Fabio Borini hamlesi! Beklenmedik çılgın takas planı ortaya çıktı: Yeni gelişme

Deprem sebebiyle 2 kez uzatılan ara transfer döneminde hareketlilik devam ediyor. Ara transfer döneminde Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut ve Maxim hamlelerini yapan Beşiktaş, yeni bir yıldızı daha kadrosuna katmak için takas formülünü masaya koydu. Süper Lig'in bir diğer yıldız oyuncusu Borini için sürpriz bir hamle yaparak, yıldız oyuncusunu bu transfer için kullanmaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 13:59:00 - 2023-02-21 14:11:59
Beşiktaş'tan bomba transferde Fabio Borini hamlesi! Beklenmedik çılgın takas planı ortaya çıktı: Yeni gelişme

Beşiktaş'tan transferde Borini hamlesi! Beklenmedik takas planı...

Deprem sebebiyle 2 kez uzatılan ara transfer döneminde hareketlilik devam ediyor. Ara transfer döneminde Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut ve Maxim hamlelerini yapan Beşiktaş, Süper Lig'in bir diğer yıldız oyuncusu Borini için sürpriz bir hamle yaparak, yıldız oyuncusunu bu transfer için kullanmaya karar verdi.

Süper Lig'de 39 puanla 4. sırada olan Beşiktaş, son maçında Sivasspor'a mağlup olurken bu hafta Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında olmak isteyen Kartal, kadrosunu güçlendirmek için yeniden kolları sıvadı.

Deprem sebebiyle TFF tarafından 2 kez süresi uzatılan ara transfer döneminde hareketlilik yaşanıyor. Ara transfer döneminde ilk hamlesini Konyaspor'un yıldızı Amir Hadziahmetovic'ten yana yapan yönetim daha sonra Omar Colley ve Onur Bulut transferlerini gerçekleştirdi.

hücum bölgesine bir oyuncu takviyesi daha yapmak isteyen Şenol Güneş, Borini'nin transferi için onay verdi. Sabah'a göre; Beşiktaş yönetimi, bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 13 gol atan Borini transferi için kolları sıvadı.

Karagümrük'te gösterdiği performansla dikkat çeken Borini, hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın radarına girdi. Borini'yi Transfer etmek isteyen Beşiktaş, bu transferde takasa gitmeyi planlıyor.

İtalyan sol kanat için Fatih Karagümrük ile yaptığı pazarlıklarda rakamsal olarak anlaşmaya varamayan Beşiktaş, takas formülünü devreye soktu.

MULEKA TAKASTA KULLANILACAK

Kara Kartal, sezon başında 3.5 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Jackson Muleka'yı Borini için takasta teklif etti.Tarafların bu konuda görüşmelerine devam ettiği ve Beşiktaş'ın Karagümrük'ün resmi yanıtını beklediği ifade edildi.

MULEKA'nın da takas formülüne sıcak baktığı ve daha fazla forma şansı bulacağı bir takımda oynamak istediği ifade ediliyor.

Marcelo'dan üzücü haber geldi! Flaş detayı duyurdu: Marcelo'nun yeni adresi belli oldu, beklenmedik tercih
Marcelo'dan üzücü haber geldi! Flaş detayı duyurdu: Marcelo'nun yeni adresi belli oldu, beklenmedik tercih

Spor

Marcelo'dan üzücü haber geldi! Flaş detayı duyurdu: Marcelo'nun yeni adresi belli oldu, beklenmedik tercih

Deprem sonrası dikkat çeken Bakan Akar'ın açıklaması! Sığınmacı akını iddiaları gerçek dışı diyerek duyurdu
Deprem sonrası dikkat çeken Bakan Akar'ın açıklaması! Sığınmacı akını iddiaları gerçek dışı diyerek duyurdu

Gündem

Deprem sonrası dikkat çeken Bakan Akar'ın açıklaması! Sığınmacı akını iddiaları gerçek dışı diyerek duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23