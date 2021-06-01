Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarı yapıldı

AFAD'ın yaptığı açıklamada "Yarın sabah saatlerinden itibaren, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ve Rize ili ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Meteoroloji'de yer alan bilgilere göre; 2 - 8 Haziran 2021 haftalık hava durumu raporuna göre: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.