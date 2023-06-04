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Yaşam Meteoroloji uzmanları saat verip uyardı
Yaşam

Meteoroloji uzmanları saat verip uyardı

Yeniakit Publisher
2023-06-04 01:02:00 -
Meteoroloji uzmanları saat verip uyardı

Bu gece 01:00 ve saat 7:00 arasında birçok ilde şiddetli şimşek sesleri duyulması bekleniyor.

Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye'ye yönelik bomba bir tarih ve saat verildi. Yapılan değerlendirmeye göre Bu durum gece yarısından itibaren oraj hadisesine neden olacak gibi duruyor. Bu gece 01:00 ve cumartesi sabah 07:00 arası bu şehirlerimizde şimşek, gök gürültüsü sesleri duyabiliriz.

Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye'nin hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunulmaya devam ediliyor. Son olarak Türkiye'de önümüzdeki saatlerde beklenen oraj hakkında açıklamada bulunuldu.

Söz konusu uyarı metninde şu ifadelere yer verildi: "İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa, Balıkesir çevreleri bir anda çok ısındı. Bu durum gece yarısından itibaren oraj hadisesine neden olacak gibi duruyor. Bu gece 01:00 ve cumartesi sabah 07:00 arası bu şehirlerimizde şimşek, gök gürültüsü sesleri duyabiliriz. Takipteyiz."


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