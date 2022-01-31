Meteoroloji uzmanından kar uyarısı! O tarihte lapa lapa kar yağacak

Yurdun dört bir yanında etkili olan kar yağışı geçen hafta hayatı derinden etkilemişti. Gündeme oturan kar yağışı dindi, yollarda karlar erimeye başladı, güneş açtı derken Meteoroloji uzmanlarından kritik uyarılar gelmeye devam ediyor.

Araç sürücülerinin ana yollarda kar yağışı nedeniyle yolda kaldığı, bir çok insan yürüyerek evine ulaşabildiği, toplu ulaşım zar zor gerçekleştirildiği kar yağışları yeniden geliyor.

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'den, sosyal medya hesabı üzerinde kar yağışına dair dikkat çeken tahminde bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı hava tahminleriyle dikkat çeken Ökten, İstanbul'a kar yağışı için Çarşamba gününe işaret etti.

Sağanak yağmurun kar yağışına dönmesi beklendiğini dile getiren Ökten, "Trakya ve Avrupa yakasının iç kesimlerinde yoğun lapa lapa kar yağışı var" dedi.

Ökten'in paylaşımı şu şekilde:

"Çarşamba günü Marmara bölgesinin batısından başlayacak sağanak yağmurun kar yağışına dönmesi bekleniyor. Özellikle Trakya ve akşam Avrupa yakasının iç kesimleri için yoğun lapa kar yağışı ihtimali var. Sıcaklık buzlanma seviyesinde olmayacağından şehir içinde sorun beklemiyorum.

Çarşamba akşamı beklenen kar klasik. Yağış hızlandığında iri sulu lapa kar. Donma noktası +1 derece. Görsel zevkine odaklanın. Kıyılar bir şey beklemesin...

Anadolu yakasında Çamlıca, Ümraniye, Çekmeköy, Aydos tarafları şanslı. Biz önümüzdeki sürece odaklanacağız..

Son yüzyıla baktığımız zaman tam bir yüzde veremem ama bize gelen karlı sistemlerin ezici çoğunluğu 20 Ocak - 31 Ocak, 15 Şubat - 25 Şubat arası geliyor. 15 ile 25 Şubat arası gelen sistem az buz olmaz.