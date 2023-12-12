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Yaşam Meteoroloji uzmanı tarih verdi, önceden ilan etti! İstanbul'a kötü haber: kar geliyor, Türkiye'ye duyurdu! Çarpıcı tahmin
Yaşam

Meteoroloji uzmanı tarih verdi, önceden ilan etti! İstanbul'a kötü haber: kar geliyor, Türkiye'ye duyurdu! Çarpıcı tahmin

Yeniakit Publisher
2023-12-12 16:21:00 - 2023-12-12 16:22:41
Meteoroloji uzmanı tarih verdi, önceden ilan etti! İstanbul'a kötü haber: kar geliyor, Türkiye'ye duyurdu! Çarpıcı tahmin

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından İstanbul için vatandaşlara kar yağışı uyarısı yaptı. Tahminlerini paylaştı, plan yapacakların keyfini kaçıracak bir açıklama resmen uzman isim tarafından geldi. İstanbul'a verilen kar tarihi hakkında korkunç gelişme...

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu haftanın sonunda İstanbul'da kar yağışı ihtimali var. 

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından Türkiye'nin kar yağışı haritasını paylaştı.

 

Kerem Ökten yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Cumartesi ve Pazar günleri Marmara ve Batı Karadeniz'de hava çok soğuk."

"İstanbul'da yer yer kar yağışı ihtimali de var. Atkı, bere ve eldivenleri hazırlayın..."


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'a verilen kar tarihi hakkında korkunç gelişme

Diğer bir paylaşımında ise; Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından Türkiye'nin kar haritasını paylaşarak "Yakında müjdeyi vereceğim" dedi. Ökten şöyle devam etti:

"Artık bir çok güncelleme Türkiye geneline kar yağışları veriyor. Bu akşam da güzel bir güncelleme oldu diyebilirim. Şu anda modeller sistemi çözmeye çalışıyor çünkü Stratosfer'deki gelişmeler modelleri şaşırtıyor. Yakında kar müjdesini vereceğim..."

İSTANBUL DETAYI KORKUNÇ

Fakat herkes haritadaki İstanbul detayına odaklandı. Haritada İstanbul'un olduğu yer boş olarak görüldü. Vatandaşlar bu durumu "Kar İstanbul'u teğet geçti" diyerek yorumladı. Böyle bir durumun gerçekten de korkunç olacağı ifade ediliyor. Çünkü İstanbul uzun zamandan bu yana kar yağışı bekliyordu.

TARİH DE VERİLMİŞTİ

Bilindiği üzere daha önce bazı meteorolojik kaynaklar tarafından İstanbul'da beklenen kar yağışı için aralık ayının üçüncü haftası işaret edilmişti. Fakat son gelen güncellemelere göre bu tarihin de sarkma ihtimali bulunuyor.

İşte o harita:

İstanbul'a verilen kar tarihi hakkında korkunç gelişme - Resim : 1

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Yorumlar

Kerem Ökten açıkladı.. Kerem Ökten bilgi verdi. Bir türlü kar yağmadı.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten uzun süredir bilg iveriyor zaten de. bir türlü verilen bilgideki kar yağmadı..

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten önemli tahminlerde bulunuyor.. İstanbul için tutmasını dilerim
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