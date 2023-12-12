Meteoroloji uzmanı tarih verdi, önceden ilan etti! İstanbul'a kötü haber: kar geliyor, Türkiye'ye duyurdu! Çarpıcı tahmin
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından İstanbul için vatandaşlara kar yağışı uyarısı yaptı. Tahminlerini paylaştı, plan yapacakların keyfini kaçıracak bir açıklama resmen uzman isim tarafından geldi. İstanbul'a verilen kar tarihi hakkında korkunç gelişme...
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu haftanın sonunda İstanbul'da kar yağışı ihtimali var.
Kerem Ökten yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Cumartesi ve Pazar günleri Marmara ve Batı Karadeniz'de hava çok soğuk."
"İstanbul'da yer yer kar yağışı ihtimali de var. Atkı, bere ve eldivenleri hazırlayın..."
İstanbul'a verilen kar tarihi hakkında korkunç gelişme
Diğer bir paylaşımında ise; Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından Türkiye'nin kar haritasını paylaşarak "Yakında müjdeyi vereceğim" dedi. Ökten şöyle devam etti:
"Artık bir çok güncelleme Türkiye geneline kar yağışları veriyor. Bu akşam da güzel bir güncelleme oldu diyebilirim. Şu anda modeller sistemi çözmeye çalışıyor çünkü Stratosfer'deki gelişmeler modelleri şaşırtıyor. Yakında kar müjdesini vereceğim..."
İSTANBUL DETAYI KORKUNÇ
Fakat herkes haritadaki İstanbul detayına odaklandı. Haritada İstanbul'un olduğu yer boş olarak görüldü. Vatandaşlar bu durumu "Kar İstanbul'u teğet geçti" diyerek yorumladı. Böyle bir durumun gerçekten de korkunç olacağı ifade ediliyor. Çünkü İstanbul uzun zamandan bu yana kar yağışı bekliyordu.
TARİH DE VERİLMİŞTİ
Bilindiği üzere daha önce bazı meteorolojik kaynaklar tarafından İstanbul'da beklenen kar yağışı için aralık ayının üçüncü haftası işaret edilmişti. Fakat son gelen güncellemelere göre bu tarihin de sarkma ihtimali bulunuyor.
İşte o harita:
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