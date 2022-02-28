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Gündem Meteoroloji uzmanı İstanbul için saat verdi: Kar geliyor
Gündem

Meteoroloji uzmanı İstanbul için saat verdi: Kar geliyor

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, akşam saatlerinde İstanbul'da kar yağışının görüleceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 11:53:00 -
Meteoroloji uzmanı İstanbul için saat verdi: Kar geliyor

Meteoroloji uzmanı Şen, Twitter hesabından saat vererek İstanbul'a kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla saat vererek İstanbul'a kar uyarısında bulundu. Şen, akşam saatlerinde Marmara'da yağışlı havanın etkili olacağını İstanbul’a karın ise çarşamba günü geri döneceğini belirtti.

İstanbul'a da geliyor

Bugün akşam saatlerinde Marmara'nın batısı (İstanbul dahil) ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak da kuvvetli yağmurun etkili olacağını duyuran Orhan Şen, şöyle devam etti:

"1 Mart’tan itibaren Türkiye'de havalar soğuyor. Hafta boyunca Anadolu da Kar yağışı görülecek. İstanbul’da çarşamba günü yüksekler karla karışık yağmur görünüyor"

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