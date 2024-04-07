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Yaşam Meteoroloji uzmanı haberi verdi, uyardı: Pazartesi sabahı bu şekilde kalkacağız! Kritik çağrısı
Yaşam

Meteoroloji uzmanı haberi verdi, uyardı: Pazartesi sabahı bu şekilde kalkacağız! Kritik çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-04-07 17:56:00 - 2024-04-07 17:57:48
Meteoroloji uzmanı haberi verdi, uyardı: Pazartesi sabahı bu şekilde kalkacağız! Kritik çağrısı

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından Türkiye'ye pazartesi günü uyarısı verdi. ağızları açık bırakan Söz konusu çağrı: Pazartesi günü hava durumu böyle olacak.

Meteorolojik kaynakların beklediği hava durumu biraz da olsa ters gitti. Beklenen tüm olaylar gerçekleşmeyince gözler önümüzdeki günlere çevrildi.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından Türkiye'ye pazartesi günü uyarısı verdi. Pazartesi günü hava durumu böyle olacak.

Orhan Şen, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sıcaklıklar batı ve güney doğu da 3-5 derece azalacak. İstanbul sabah ve öğlen yağmurlu 16 C İzmir yağmurlu 22 Antalya 25 Ankara gece yağmurlu 17 C. Yarın Sıcaklık güneyde düşecek ve yağmur gelecek. Perşembeden itibaren Ege ve Akdeniz tatil yerlerinde 4-5 derece artacak"

 
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