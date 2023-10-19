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Yaşam Meteoroloji uzmanı açık açık uyardı! Türkiye'yi bekliyor: Kabus geri dönüyor! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu
Yaşam

Meteoroloji uzmanı açık açık uyardı! Türkiye'yi bekliyor: Kabus geri dönüyor! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu

Yeniakit Publisher
2023-10-19 23:11:00 - 2023-10-19 23:16:30
Meteoroloji uzmanı açık açık uyardı! Türkiye'yi bekliyor: Kabus geri dönüyor! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, vatandaşları uyardı. Türkiye’yi 27 Ekim’den itibaren etkisi altına alacak. Herkes tedbir alsın diyerek uyardı: Ünlü meteorolog Kerem Ökten tarafından yapılan uyarılar, bu rüzgarların yaratacağı etkiler konusunda ciddi endişelere yol açtı.

Ülkenin hava koşulları konusunda uzman olan Kerem Ökten, son dakika uyarısı yaparak 27 Ekim tarihini işaret etti ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Kerem Ökten'in sosyal medya üzerinden yaptığı uyarı, tüm dikkatleri üzerine çekti. Ökten’in “Dikkatli olmak gerekir” ifadeleriyle yaptığı bu uyarı, 27 Ekim tarihinden itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak. Ayrıca, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarı yapılıyor.

KABUS GERİ GELİYOR!

Meteoroloji kaynakları, Türkiye'yi bekleyen yeni bir tehlikeye dikkat çekiyor. Kıtalararası rüzgar etkileşimi sonucunda, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgaları Balkanlar üzerinde üstün gelerek Türkiye'ye yöneliyor. Ünlü meteorolog Kerem Ökten tarafından yapılan uyarılar, bu rüzgarların yaratacağı etkiler konusunda ciddi endişelere yol açtı. Özellikle 27 Ekim tarihinden sonra dışarıya çıkmak mecburiyetinde olanlar, dikkatli olmak zorunda.

SAKIN DIŞARI ÇIKMAYIN!

Kerem Ökten, sosyal medya platformları üzerinden dikkat çeken bir uyarı paylaştı. Ökten, 27 Ekim tarihini işaret ederek, bu tarihten itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak olan Lodos rüzgarının tehlikesini belirtti. Kerem Ökten'in paylaşımında yer alan ifadeler, bu tehdidin ciddiyetini vurguluyor: "27 Ekim'den itibaren Lodos Türkiye'yi bekliyor. Herkes dikkatli olsun!"

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