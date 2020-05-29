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Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'daki dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

İstanbul'un Çatalca ilçesinde etkisini gösteren şiddetli dolu yağışı, cadde ve sokakları kısa sürede beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:23:00 -
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'daki dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

İstanbul Çatalca'da etkili olan dolu yolları beyaza bürürken sürücüler zor anlar yaşadı.

Çatalca'da bugün önce yağmur sonra dolu etkili oldu. Şiddetli dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Yollarına devam etmekte zorlanan sürücüler, araçlarını kenara çekerek dolunun dinmesini bekledi.

Meteoroloji 'dolu' uyarısı yapmıştı

Meteoroloji hafta başında, yurdun batısının yağışlı hava dalgası altına gireceğini ve İstanbul'un daha çok Anadolu Yakası'nda yağışların etkili olacağını belirtmişti.

Yağışlarda, gök gürültüsü ve dolu olasılığının da bulunduğunu aktaran Meteoroloji vatandaşları kötü hava koşullarına karşı uyarmıştı.

İşte ilçeden gelen görüntüler;

 

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