Meteoroloji uyardı! Yarın etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'de yarın öğle saatlerinde etkisini arttırması beklenen fırtına konusunda vatandaşları uyardı.05 Ekim 2018 Cuma 20:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlü rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunda 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazar günü, günün ilk saatlerine kadar sürmesi beklenirken, ulaşımda aksamaların yaşanabileceği öngörülüyor.
YORUM YAZ