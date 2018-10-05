THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Meteoroloji uyardı! Yarın etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'de yarın öğle saatlerinde etkisini arttırması beklenen fırtına konusunda vatandaşları uyardı.

05 Ekim 2018 Cuma 20:53
Meteoroloji uyardı! Yarın etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlü rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunda 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü, günün ilk saatlerine kadar sürmesi beklenirken, ulaşımda aksamaların yaşanabileceği öngörülüyor.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 20:53
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. Batı Karadeniz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sultan Abdülhamit Han neler yapmıştı?
    1. Sultan Abdülhamit Han neler yapmıştı?
    2. 'Hain Barbicik' kovulan isme kendi..
    3. Cevizli lokum nasıl yapılır?
    4. İyi bir uyku için yulaf tüketin
    5. Greyfurt sigara içme isteğini de..
    6. Bu 4 besin kolesterolü düşürüyor
    7. Meteoroloji uyardı! Yarın etkili olacak
    8. Anadolu Üniversitesi'nden açıklama:..
    9. Mutfak halısı seçmenin püf noktaları
    10. Portakalın faydaları nelerdir?
    11. Arpa şehriyeli yayla çorbası nasıl..
    12. Yeni doğan bakımı nasıl olmalı?
    13. BM'den dikkat çeken Endonezya..
    14. İGDAŞ İstanbulluları uyardı!
    15. Topuk dikeninin tedavisi var mı?
    16. TSK'dan Kuzey Irak'a hava operasyonu
    17. Fransa'dan Rusya'ya sert tepki: Çözümü..
    18. Dişlerin 10 dostu
    19. Domates çıbanların olgunlaşmasını..
    20. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı