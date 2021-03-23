Meteoroloji uyardı! Vatandaş şimdiden önlem almaya başladı

Ordu'nun bazı ilçelerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı. Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, bazı araçlara ve fındık bahçelerine zarar verdi.

Kısa süren yağış sonrası Altınordu ilçesinde yaşayan vatandaşlar da araçlarını korumaya çalıştı. İlçe sakinleri araçlarını battaniye, halı ve balonlu naylon gibi malzemelerle kapatarak önlem aldı. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 6-15 derece birden düşecek. Meteoroloji çok sayıda kent için sağanak yağış uyarısında bulunurken, Ordu'da vatandaşlar araçlarının dolu yağışından etkilenmemesi için battaniyeli önlem aldı. İşte Meteoroloji'nin 23 Mart salı günü hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Akdeniz ile iç ve doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu’nun güneyi, Antalya’nın iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.