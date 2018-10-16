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Meteoroloji uyardı! Toz bulutu geliyor...

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, toz bulutu uyarısı yaptı.

16 Ekim 2018 Salı 06:50
Meteoroloji uyardı! Toz bulutu geliyor...

Suriye’den gelen çöl fırtınasının neden olduğu toz bulutunun yarın (bugün) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde yarın (bugün) saat 18.00'a kadar toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. 

Toz taşınımı dolayısıyla oluşması muhtemel risklerin ise ulaşımda aksama ve görüş mesafesinin azalması olarak kaydedildi. 

Türkiye genelinde hava nasıl olacak?

Türkiye genelinde yarın (bugün) havanın parçalı ve yer yer çok  bulutlu olacağı, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği  tahmin ediliyor.  

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İç Ege  ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Edirne, Bursa, Balıkesir, Konya, Niğde, Kayseri,  Ordu, Giresun, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile İstanbul'un kuzey  kıyıları ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü  sağanak tahmin ediliyor.

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 06:50
  1. Van
  2. Ordu
  3. Niğde
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. İstanbul
  8. Hakkari
  9. Giresun
  10. Edirne
  11. Diyarbakır
  12. Çanakkale
  13. Bursa
  14. Bitlis
  15. Balıkesir
  16. meteoroloji

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