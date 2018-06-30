Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batı, zamanla Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?

Yarın (30 Haziran Cumartesi) günü Marmara, Ege ve Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Düzce, Manisa, Aydın, Trabzon, Giresun ve Rize'de yağış olacak. Bu bölgelerde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Doğu ve güneydeki illerimiz ise aşırı sıcakların etkisi altına girecek. Sıcaklıklar Diyarbakır, Siirt, Gaziantep ve Adıyaman'da 40 dereceye yaklaşacak.

BATMAN'DA SICAKLIK 40 DERECEYİ GEÇECEK

1 Temmuz Pazar günü ise yağışlar İstanbul, Balıkesir, Düzce, Trabzon ve Rize'de etkili olacak.

Doğu bölgelerde de yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek. Termometreler Diyarbakır ve Gaziantep'te 38, Batman'da 41, Tunceli'de 37, Siirt'te ise 38 dereceyi gösterecek.