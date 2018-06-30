Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Çankırı, Eskişehir’in batısı, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzeydoğusu ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.30 Haziran 2018 Cumartesi 00:40
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve batı, zamanla Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?
Yarın (30 Haziran Cumartesi) günü Marmara, Ege ve Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Düzce, Manisa, Aydın, Trabzon, Giresun ve Rize'de yağış olacak. Bu bölgelerde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Doğu ve güneydeki illerimiz ise aşırı sıcakların etkisi altına girecek. Sıcaklıklar Diyarbakır, Siirt, Gaziantep ve Adıyaman'da 40 dereceye yaklaşacak.
BATMAN'DA SICAKLIK 40 DERECEYİ GEÇECEK
1 Temmuz Pazar günü ise yağışlar İstanbul, Balıkesir, Düzce, Trabzon ve Rize'de etkili olacak.
Doğu bölgelerde de yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek. Termometreler Diyarbakır ve Gaziantep'te 38, Batman'da 41, Tunceli'de 37, Siirt'te ise 38 dereceyi gösterecek.
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