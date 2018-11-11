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Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara bölgesinin bazı illerinde sağanak yağış etkili olacak.

11 Kasım 2018 Pazar 22:52
Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara bölgesinin bazı illerinde yarın sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, havanın yarın Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 22:52
  1. Sinop
  2. Kocaeli
  3. Kırklareli
  4. Kastamonu
  5. İstanbul
  6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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