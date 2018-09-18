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Meteoroloji uyardı: Sağanak bekleniyor

Meteorolojiden yapılan açıklamada Marmara Bölgesi'nde Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

18 Eylül 2018 Salı 09:41
Meteoroloji uyardı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak.

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu olması beklenen bölgede, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın bölgede kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 09:41
  1. Yalova
  2. Sakarya
  3. Kocaeli
  4. hava durumu
  5. sağanak yağmur

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