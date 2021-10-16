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Gündem Meteoroloji uyardı: Pazar günü de etkisini gösterecek
Gündem

Meteoroloji uyardı: Pazar günü de etkisini gösterecek

Meteoroloji tarafından paylaşılan hava raporuna göre, Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 21:51:00 -
Meteoroloji uyardı: Pazar günü de etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren 18 Ekim Pazartesi sabah saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sinop ve Samsun

Sinop ve Samsun çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Sinop ve Samsun çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinden itibaren yerel şekilde kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli yağışların, Sinop'ta pazartesi sabah, Samsun'da ise pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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