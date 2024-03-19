Meteoroloji uyardı! Mart ayının son günlerinde kar fena vuracak!

Açıklamada Hatay başta olmak üzere deprem bölgesinde de şiddetli yağmur beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen yağışların Hakkari, Bitlis, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgar ve tipi ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yağmur perşembeye kadar sürecek!

Hatay'da beklenen aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın, güney kesimlerde de etkili olacağı aktarıldı. Yağışların perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Bölge için ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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