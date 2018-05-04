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Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor, aynı zamanda Marmara için de sis uyarısı yapıldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:02
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir, Bilecik, Konya, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Balıkesir ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE
Parçalı, zamanla iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege' nin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas, Konya, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri ile Erzincan çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 09:02
  1. Karabük
  2. Batman
  3. Sivas
  4. Siirt
  5. Konya
  6. Kastamonu
  7. Eskişehir
  8. Erzincan
  9. Diyarbakır
  10. Çankırı
  11. Bolu
  12. Bilecik
  13. Balıkesir
  14. Ankara
  15. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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