Meteoroloji uyardı! Kar ve sağanak geliyor
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinde Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Hakkari'de ve çevrelerinde ise kar yağışı bekleniyor.16 Aralık 2018 Pazar 21:44
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar bekleniyor.
Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar bekleniyor.
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güneyi, Trakya, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu'da kar etkili olacak
Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Hakkari ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari çevrelerinde ise yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
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