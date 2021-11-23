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Gündem Meteoroloji uyardı! Kar geliyor
Gündem

Meteoroloji uyardı! Kar geliyor

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre yarın öğlen saatlerinde Erzincan ve Bayburt’ta akşam saatlerinde ise Erzurum’da kar yağışı bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 16:29:00 -
Meteoroloji uyardı! Kar geliyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre yapılan son değerlendirmelerde Çarşamba günü yağmurla başlayacak yağışın zamanla yüksek kesimleri basta olmak üzere Erzincan ve Bayburt çevreleri ile aksam saatlerinden itibaren Erzurum'da yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı seklinde etkili olması bekleniyor.

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